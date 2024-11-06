ua en ru
Ср, 06 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Выборы в США Израиль новости Зеленский заявления Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вывез редких животных в РФ. Псевдодиректору "Аскании-Новой" объявили подозрение

Херсон, Среда 06 ноября 2024 12:25
UA EN RU
Вывез редких животных в РФ. Псевдодиректору "Аскании-Новой" объявили подозрение Фото: псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" объявили подозрение (find-way com ua)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупационный директор заповедника "Аскания-Нова" получил подозрение. Он незаконно вывез в Россию краснокнижных животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Херсонской области.

После оккупации левобережной части Херсонской области россияне захватили биосферный заповедник "Аскания-Нова". Так называемым "директором" назначили 48-летнего жителя Херсона. Он добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.

Как сообщили в полиции, после проведения в конце сентября 2022 года незаконного референдума о "присоединении" области к составу РФ на оккупированной территории были созданы незаконные "органы исполнительной власти". В частности, так называемое "министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области". В состав псевдоведомства вошел и захваченный оккупантами биосферный заповедник "Аскания-Нова".

Фигурант в течение 2023 года вместе с оккупантами обеспечил незаконную передачу животных заповедника в аналогичные российские учреждения. В заповедник "Ростовский" и ассоциацию по сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов животных "Живая природа степи" из "Аскании-Новой" были незаконно перевезены животные, занесенные в Красную книгу Украины.

Оккупанты с приспешниками вывезли двух зебр Чапмана, двух бизонов американских, столько же лошадей Пржевальского и оленей Давида. Нанесенный украинскому заповеднику ущерб составил более 22 млн 200 тысяч гривен.

Предателю объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит от 8 до 20 лет тюрьмы. Это уже второе уголовное производство, открытое в отношении злоумышленника. Ранее фигуранту объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Вывез редких животных в РФ. Псевдодиректору &quot;Аскании-Новой&quot; объявили подозрение

Оккупация заповедника "Аскания-Нова"

Биосферный заповедник "Аскания-Нова" находится недалеко от Каховки в Херсонской области. Это уникальная заповедная зона площадью более 33 тысяч гектаров.

Российские войска фактически уничтожили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области. Как рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина, россияне ограбили заповедник - вывезли животных в оккупированный Крым и на территорию РФ.

Что известно об уникальном заповеднике, который находится в оккупации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Национальная полиция колаборант
NEWS
Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
Трамп пообещал остановить все войны во время своего президентства
DAILY
Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Монетка подброшена. Ждать ли Украине хороших новостей после выборов президента США