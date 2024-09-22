Вывих и перелом. "Дженоа" раскрыл состояние Малиновского после ужасной травмы

Хавбек сборной Украины не смог избежать тяжелой травмы. В воскресенье 31-летний полузащитник будет прооперирован.

Малиновский узнал диагноз после госпитализации. Медики обнаружили у него вывих голеностопного сустава и перелом малоберцовой кости. Ориентировочные сроки восстановления опытного украинца – от трех месяцев.

В нынешнем сезоне Малиновский успел провести 6 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 результативную передачу. В рядах сборной Украины сыграл 10 минут против Албании и 12 – против Чехии.

Кто такой Руслан Малиновский

Уроженец Житомира, за местное "Полесье" выступал на детско-юношеском уровне. Далее воспитывался в структуре донецкого "Шахтера".

Пробился только в третью команду "горняков", а во взрослый футбол попал в составе "Севастополя" в сезоне 2012/13 Первой лиги. Затем 2,5 года выступал за луганскую "Зарю", а посреди кампании 2015/16 перешел в бельгийский "Генк". Позже защищал цвета "Аталанты" из итальянского Бергамо и французского "Марселя".

В рядах национальной команды Украины дебютировал в 2015 году. С тех пор провел 66 матчей, в которых оформил 7 мячей. Участвовал в двух чемпионатах Европы (2021, 2024).