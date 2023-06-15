RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вывод войск и отмена санкций: Reuters узнал детали африканской мирной инициативы

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры африканских стран могут предложить ряд "мер по укреплению доверия" в ходе своих первоначальных усилий по посредничеству в войне между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В рамочном документе африканской мирной инициативы, перечисляется ряд мер, которые могут быть предложены лидерами стран Африки в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Эти меры могут включать:

  • отвод российских войск,
  • вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси,
  • приостановление действия ордера на арест Путина Международным уголовным судом,
  • ослабление санкций против РФ.

В список также входит "безусловная сделка по зерну и удобрениям".

Африканские страны сильно пострадали от последствий войны, которая нарушила поставки зерна и других продуктов питания, усилила инфляцию цен на продовольствие и усугубила существующий на континенте голодный кризис.

"Вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию условий, благоприятных для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о формулировании своих стратегий восстановления мира", - говорится в документе.

За этим может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом, говорится в документе.

Африканский мирный план

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об африканском мирном плане, детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Президент Сенегала Маки Салл и Рамафоса возглавляют делегацию, включающую лидеров Замбии, Коморских островов и премьер-министра Египта, которая отправится в Киев в пятницу, 16 июня, и в Санкт-Петербург в субботу, 17 июня.

Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее лидеры африканских стран подчеркнули заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфрикаВойна России против Украины