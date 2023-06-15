Вывод войск и отмена санкций: Reuters узнал детали африканской мирной инициативы

В рамочном документе африканской мирной инициативы, перечисляется ряд мер, которые могут быть предложены лидерами стран Африки в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами.

Эти меры могут включать:

отвод российских войск,

вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси,

приостановление действия ордера на арест Путина Международным уголовным судом,

ослабление санкций против РФ.

В список также входит "безусловная сделка по зерну и удобрениям".

Африканские страны сильно пострадали от последствий войны, которая нарушила поставки зерна и других продуктов питания, усилила инфляцию цен на продовольствие и усугубила существующий на континенте голодный кризис.

"Вышеупомянутые меры должны быть направлены на содействие созданию условий, благоприятных для прекращения огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть вопрос о формулировании своих стратегий восстановления мира", - говорится в документе.

За этим может последовать соглашение о прекращении боевых действий, которое должно сопровождаться переговорами между Россией и Западом, говорится в документе.

Африканский мирный план

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил об африканском мирном плане, детали которого не были обнародованы. Мирный план также поддерживают лидеры Сенегала, Уганды, Египта, Республики Конго и Замбии.

Президент Сенегала Маки Салл и Рамафоса возглавляют делегацию, включающую лидеров Замбии, Коморских островов и премьер-министра Египта, которая отправится в Киев в пятницу, 16 июня, и в Санкт-Петербург в субботу, 17 июня.

Ожидается, что они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Ранее лидеры африканских стран подчеркнули заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.

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