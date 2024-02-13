Изучаем феномен: почему в Украине резко увеличилось количество электромобилей из Китая

То, что китайский автопром настойчиво пробивает себе дорогу на рынки развитых стран, давно не секрет. Защищая своего производителя, западные государства довольно успешно отражали атаки – например, посредством строгих требований пассивной безопасности, да и сравнение качества восточной и западной продукции всегда было в пользу "европейцев". Но китайцы зашли с другой стороны: электромобили. Здесь в евро-обороне оказалось слабое место – при том что основные позиции на рынке электромобилей давно застолбили Nissan, Tesla и несколько старых местных марок, доступных по цене моделей они не предлагали. А китайцы смогли.

Чем хороши китайские электромобили

Прежде всего электромобили Made in China показали европейцам и американцам свое высокое электротехническое совершенство. А оно для таких машин содержится собственно в одном – в характеристиках батарей. Китайские предприятия давно ходят в лидерах аккумуляторного производства – начиная от смартфонов и до высоковольтных модулей для транспортных средств. Аккумуляторы китайских электромобилей сегодня объединяют трудносовместимые качества: они емкие, достаточно легкие, выносливые, могут быстро принимать заряд и стоят дешевле японских или корейских.

К тому же в последние годы автомобили ранее никому неизвестных марок стали очень интересными в дизайнерском плане, да еще качество сборки подтянулось. Европейские автомобилисты стали присматриваться к ним. Усилили интерес и ценники, которые у некоторых моделей BYD, Nio, MG оказались на 15 – 20 % ниже европейских, японских и американских одноклассников Renault, Peugeot, Nissan, Tesla.

А тут еще "свои" помогли: произведенные на китайских заводах электромобили Volkswagen оказались "в розницу" на несколько тысяч евро дешевле таких же VW европейской сборки. Словом, в прошлом году китайские машины составляли около 20% всех первых регистраций "электричек" в Европе, а в следующем аналитики ожидают увеличения этой цифры до 25%. Правда, Украина в этот процесс попала случайно (об этом ниже), но для нас это сути не меняет.

Почему китайские электромобили дешевые

Неверно думать, что китайские электрические машины дешевы потому, что в Китае все дешевле. На самом деле, производственные затраты и в Поднебесной сегодня достаточно высоки – растет заработная плата, сырье закупается на международном рынке, а стоимость энергоресурсов не может быть низкой при большом внутреннем спросе на нее. Немалых средств требуют исследования и разработка новых технологий, ведь времена, когда их можно было "подсмотреть", давно прошли.

Но некоторые объективные факторы для низкой цены на электромобили из Китая есть. К примеру, это меньшая маржа каждого производителя компонентов, вызванная миллионными тиражами. Кроме того, по особой схеме в Китае составляется цена на самый дорогой компонент электромобиля (до 40% стоимости машины) – его тяговую батарею. Китайские компании контролируют мировую добычу основного сырья для производства тяговых батарей – более 40% добычи кобальта и более 50% добычи лития.

Еще один немаловажный фактор дешевизны "электричек" Made in China хотя и потерял силу год назад, имеет значение по сей день. Речь идет о финансовой поддержке от правительства КНР. До начала 2023 года в стране действовала 50-процентная налоговая льгота на покупку электромобиля плюс существовала денежная субсидия для покупателей, и суммарно это часто снижало цену электромобиля на внутреннем рынке на 30%. Такие машины в большинстве своем и попадали на наш рынок, и даже на некоторые европейские. Сегодня эти авто, купленные серыми дилерами и привезенные в Украину, уже закончились, но поднять цену сразу до полного уровня продавцы сразу не могут.

В чем разница между китайским и немецким Volkswagen ID.4

Во всей истории с массовым появлением в Украине дешевых электромобилей из Китая есть один особенно интересный момент: кроссовер Volkswagen ID.4. Эта модель выпускается также и в Европе, но стоит она гораздо дороже. Неудивительно, что этот солидный и совершенный автомобиль (конечно, в его китайском исполнении) в Украине стал лидером среди новых "электричек" – да еще почти с четырехкратным отрывом! Однако, возможно, VW-“китаец” чем-то хуже?

"Китайский и европейский электромобиль Volkswagen ID.4 могут незначительно отличаться снаружи (бампера) и внутренне (расположение подстаканников и другие мелочи). По технической части, в принципе, все они одинаковы. Разве что химический состав батареи может отличаться в зависимости от поставщика аккумуляторных блоков. Но главное отличие все же в работоспособности многих электронных опций, которые в принципе и делают электромобиль более привлекательным, чем бензиновые или дизельные авто", - отметил автомобильный эксперт Евгений Муджири.

По его словам, поскольку современный электромобиль – это больше гаджет, чем транспортное средство, очень важно, чтобы оно могло своевременно обновлять свое программное обеспечение для корректной работы всей системы. И вот именно азиатские модели не могут этого делать без “танцев с бубнами”.

"А выкладывать круглую сумму денег за автомобиль, в котором часть имеющихся опций не будет работать из-за географических ограничений, или нет – это решение покупателя. И как видим по статистике продаж, решение принято", - добавил он.

Не подорожают ли электромобили из Китая

На фоне роста продаж новых электромобилей в Украине в Китае имеет место обратный процесс – падение спроса. Отчасти потому, что наступило насыщение рынка, отчасти из-за вышеупомянутой отмены льгот и субсидий покупателям. Соответственно, все местные автопроизводители, как национальных, так и международных брендов, будут переориентироваться на экспортные рынки – но и в Европе с Америкой именно электрический сегмент теряет темпы роста…

Украина уже несколько лет в мировом тренде электромобильности, продажи батарейных машин у нас демонстрируют неуклонный рост. При том, что в Европе и Америке в последнее время продажи начали сокращаться. Однако пока весь мир думает об экологии, у наших покупателей есть другие приоритеты – прежде всего, это экономия на топливе и сервисе. Так как мотив приобретения электромобилей в Украине и Европе разный, то и возможен спад популярности электрических авто на Западе вряд ли негативно повлияет на украинский рынок. Разве для нашей страны увеличат квоту на продажу официальных электромобилей известных марок, что наоборот будет положительным эффектом.

