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Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters

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Среда 08 февраля 2023 06:42
Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters Фото: Вице-президент США Камала Гаррис (Nareshkumar Shaganti / Alamy)
Автор: Олег Васкив

Вице-президент США Камала Гаррис приедет в Мюнхен, где примет участие в конференции безопасности. Визит состоится в период с 17 по 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в Белом доме, в своей речи политик:

  • отметить мужество украинского народа;
  • подтвердит международную поддержку Украины и обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО;
  • очертит пути дальнейшей помощи нашему государству.

Кроме этого, Гаррис встретится с иностранными лидерами и продолжит интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками по поводу войны РФ против Украины, а также по поводу других региональных и глобальных вопросах.

Напомним, президент США Джо Байден пообещал помогать Украине до победы в войне, которую развязала Россия.

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