Вице-президент США едет в Мюнхен, где будет говорить о новой помощи Украине, - Reuters

Вице-президент США Камала Гаррис приедет в Мюнхен, где примет участие в конференции безопасности. Визит состоится в период с 17 по 19 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в Белом доме, в своей речи политик: отметить мужество украинского народа;

подтвердит международную поддержку Украины и обязательства Вашингтона по взаимной обороне в рамках НАТО;

очертит пути дальнейшей помощи нашему государству. Кроме этого, Гаррис встретится с иностранными лидерами и продолжит интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками по поводу войны РФ против Украины, а также по поводу других региональных и глобальных вопросах.