Вице-премьер Испании откажется от Twitter из-за поведения Маска на инаугурации Трампа

Как отметила Диас, соответствующее решение она приняла из-за поведения Маска во время инаугурации Трампа, в связи с чем она не планирует "продолжать пропагандировать ненависть".

"Я приняла это решение, которое, я знаю, сложное, но я не буду частью социальной сети, основанной на использовании алгоритмов, которые поощряют ксенофобские идеи, направленные против прав человека и поощряют крайне правых в мире", - заявила она.

Также она добавила, что другие министры страны из ее леворадикальной партии Sumar приняли аналоичное решение относительно пользования Twitter.