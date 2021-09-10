Віце-президент Світового банку відвідає Україну з робочим візитом

Віце-президент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анна Б'єрде здійснить свій перший офіційний візит в Україну. Вона перебуватиме в Україні з робочим візитом з 12 до 15 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва Світового банку в Україні.
Під час візиту Анна Б'єрде зустрінеться з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими представниками уряду.
Також вона проведе зустрічі з представниками іноземних посольств, партнерами з міжнародних організацій з розвитку, представниками українських наукових кіл.
Крім того, в ході поїздки Б'єрде відвідає приватне фермерське господарство, щоб ознайомитися з впровадженням земельної реформи, яку підтримує Світовий банк.