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Вице-президент США: к миру между Украиной и Россией нужно стремиться прямо сейчас

Вашингтон, Четверг 20 февраля 2025 17:33
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Вице-президент США: к миру между Украиной и Россией нужно стремиться прямо сейчас Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти США считают, что продолжение войны России против Украины не выгодно никому. Поэтому необходимо уже сейчас стремиться к миру.

Как передает РБК-Украина, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X.

По мнению Вэнса, полномасштабная война бы не началась, если президентом США был бы Дональд Трамп. И "ни у Европы, ни у администрации Джо Байдена, ни у украинцев не было никакого пути к победе".

Вэнс добавил, что президент Дональд Трамп "имеет дело с реальностью и фактами". И поэтому вице-президент привел "пять фактов":

  • Европа проводит политику в области миграции и цензуры, которая "оскорбляет чувства" большинства американцев, а также оборонную политику, которая предполагает постоянную чрезмерную зависимость;
  • россияне имеют огромное численное преимущество в живой силе и оружии в Украине, и это преимущество "будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада";
  • Соединенные Штаты "сохраняют значительные рычаги влияния" на обе стороны конфликта;
  • для прекращения конфликта необходимо поговорить с людьми, причастными к его началу и продолжению;
  • конфликт "создавал и продолжает создавать" нагрузку на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций (и многого другого). Мы считаем, что продолжение конфликта плохо для России, Украины, Европы и Соединенных Штатов.

"Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к нему сейчас. Президент Трамп баллотировался на этом, он победил на этом, и он прав в этом", - добавил вице-президент.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, президент США Дональд Трамп уже неоднократно повторял, что войне России против Украины нужно положить конец.

При этом на этой неделе в Саудовской Аравии прошли переговоры между американскими и российскими чиновниками, на которых они, в частности, обсуждали войну России против Украины.

Стороны договорились назначить команды, которые займутся контактами по вопросу урегулирования войны.

После переговоров в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений, которые напоминают российскую пропаганду. В частности, он назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине Джей Ди Вэнс
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