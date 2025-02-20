Вице-президент США: к миру между Украиной и Россией нужно стремиться прямо сейчас

Власти США считают, что продолжение войны России против Украины не выгодно никому. Поэтому необходимо уже сейчас стремиться к миру.

Как передает РБК-Украина , об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в соцсети X .

По мнению Вэнса, полномасштабная война бы не началась, если президентом США был бы Дональд Трамп. И "ни у Европы, ни у администрации Джо Байдена, ни у украинцев не было никакого пути к победе".

Вэнс добавил, что президент Дональд Трамп "имеет дело с реальностью и фактами". И поэтому вице-президент привел "пять фактов":

Европа проводит политику в области миграции и цензуры, которая "оскорбляет чувства" большинства американцев, а также оборонную политику, которая предполагает постоянную чрезмерную зависимость;

россияне имеют огромное численное преимущество в живой силе и оружии в Украине, и это преимущество "будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада";

Соединенные Штаты "сохраняют значительные рычаги влияния" на обе стороны конфликта;

для прекращения конфликта необходимо поговорить с людьми, причастными к его началу и продолжению;

конфликт "создавал и продолжает создавать" нагрузку на инструменты американского государственного управления, от военных запасов до санкций (и многого другого). Мы считаем, что продолжение конфликта плохо для России, Украины, Европы и Соединенных Штатов.

"Учитывая вышеизложенные факты, мы должны стремиться к миру, и мы должны стремиться к нему сейчас. Президент Трамп баллотировался на этом, он победил на этом, и он прав в этом", - добавил вице-президент.