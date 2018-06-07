Віце-президент Єврокомісії привітав Україну з прийняттям закону про антикорупційний суд

Він назвав сьогодніше голосування за створення антикорупційного суду "історичним"

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав Україну з прийняттям закону про Антикорупційний суд. Про це він написав у Twitter.

“Я вітаю тверду налаштованість, продемонстровану Україною щодо боротьби з корупцією. Доказом цього є історичне голосування за створення Антикорупційного суду. Ключовим стане втілення закону”, - зазначив Домбровскіс.

I welcome the strong commitment made by #Ukraine in fight against corruption. The historic vote establishing the anticorruption court is the proof of it. Implementation will be key. pic.twitter.com/N9pvc9VwhO — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) June 7, 2018

Нагадаємо, що раніше сьогодні директор прес-офісу Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що МВФ сьогодні буде оцінювати прийнятий Верховною радою (ВР) України закон про створення спеціального Вищого антикорупційного суду.

Також додамо, що сьогодні, 7 червня 2018 року, ВР України підтримала створення Вищого антикорупційного суду.