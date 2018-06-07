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Віце-президент Єврокомісії привітав Україну з прийняттям закону про антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 21:38
Фото: Валдіс Домбровскіс (kmu.gov.ua)
Фото: Валдіс Домбровскіс (kmu.gov.ua)

Він назвав сьогодніше голосування за створення антикорупційного суду "історичним"

Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав Україну з прийняттям закону про Антикорупційний суд. Про це він написав у Twitter.

“Я вітаю тверду налаштованість, продемонстровану Україною щодо боротьби з корупцією. Доказом цього є історичне голосування за створення Антикорупційного суду. Ключовим стане втілення закону”, - зазначив Домбровскіс.

Нагадаємо, що раніше сьогодні директор прес-офісу Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джері Райс заявив, що МВФ сьогодні буде оцінювати прийнятий Верховною радою (ВР) України закон про створення спеціального Вищого антикорупційного суду.

Також додамо, що  сьогодні, 7 червня 2018 року, ВР України підтримала створення Вищого антикорупційного суду. 

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Теги публікації: Еврокомиссия, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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