ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Віце-канцлер назвав санкції США "втручанням" у справи Німеччини

Новини » Політика     21.12.2019 - 18:01
Віце-канцлер назвав санкції США "втручанням" у справи Німеччини
Фото: Олаф Шольц (spd.de)

Олаф Шольц заявив, що санкції є "серйозним втручанням у внутрішні справи ФРН і Європи"

Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції США проти російського газового проекту "Північний потік-2" є "серйозним втручанням у внутрішні справи країни і Європи, а також їх суверенітету". Про це повідомляє Reuters.

"Ми рішуче відкидаємо їх", - сказав він.

За його словами, компанії, що беруть участь у будівництві газопроводу, повинні прийняти наступні рішення.

"Для нас ясно, що ми не приймаємо введення таких санкцій, це ми продемонструємо американському уряду", - додав Шольц.

Нагадаємо, в РФ заявили, що між Мінфіном США і "європейськими партнерами" Росії 21 грудня пройдуть консультації з-за санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".

Європейські партнери "Північного потоку-2" запитали у США роз'яснення санкцій В Євросоюзі стримано реагують на санкції США проти "Північного потоку-2"
Новини України Северный поток-2Санкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся