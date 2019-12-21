Віце-канцлер назвав санкції США "втручанням" у справи Німеччини

Фото: Олаф Шольц (spd.de)

Олаф Шольц заявив, що санкції є "серйозним втручанням у внутрішні справи ФРН і Європи"

Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що санкції США проти російського газового проекту "Північний потік-2" є "серйозним втручанням у внутрішні справи країни і Європи, а також їх суверенітету". Про це повідомляє Reuters.

"Ми рішуче відкидаємо їх", - сказав він.

За його словами, компанії, що беруть участь у будівництві газопроводу, повинні прийняти наступні рішення.

"Для нас ясно, що ми не приймаємо введення таких санкцій, це ми продемонструємо американському уряду", - додав Шольц.

Нагадаємо, в РФ заявили, що між Мінфіном США і "європейськими партнерами" Росії 21 грудня пройдуть консультації з-за санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2".

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет країни на 2020 фінансовий рік. Бюджет зобов'язує адміністрацію ввести санкції відносно Росії за декількома пунктами. Зокрема, санкції вводяться щодо газопроводів "Північний потік - 2" і "Турецький потік".