Вице-чемпион мира потерял магию из-за титула "Байера". Он был талисманом грандов 11 лет

27-летний француз – воспитанник "Пари Сен-Жермен". Уроженец столицы попал в структуру знаменитого клуба в 8 лет. На профессиональном уровне он дебютировал в сезоне 2012/13.

Коман появился на поле в составе родной команды в феврале 2013 года. В поединке Лиги 1 против "Сошо" он на 87-й минуте заменил Верратти. В дальнейшем Карло Анчелотти 16-летнего воспитанника до завершения кампании не выпускал на поле. Впрочем, одного появления было достаточно для зарождения чемпионской магии Комана.

В следующем сезоне все еще юный вингер сыграл 2 матча за ПСЖ Лорана Блана. Однако двух формальных титулов Лиги 1 для перспективного француза с амбициями оказалось мало. Он отказался подписывать новый контракт с парижанами и перебрался в Италию.

Туринский "Ювентус" под руководством Массимилиано Аллегри действительно рассчитывал на Комана. По крайней мере, в статусе футболиста ротации. В сезоне 2014/15 он провел 14 матчей в Серии А, в которых отдал 2 результативных передачи. "Старая синьора", конечно же, завоевала Скудетто – уже третий чемпионский титул для новичка, которому еще и не исполнилось 20-ти.

Новый футбольный год Коман начал в рядах "Юве", но туринцы согласились отдать вингера "Баварии" на правах двухлетней аренды за 7 млн евро. В немецком гранде проспект стал основным выбором на фланг атаки для самого Пепа Гвардиолы. Француз забил 4 мяча и отдал 6 ассистов (23 поединка) и на собственное 20-летие смог похвастаться небывалым достижением – золотыми наградами трех из пяти ведущих чемпионатов Европы.

Фото: Кингсли Коман – 8-кратный чемпион Германии (Getty Images)

Далее Коман оставался талисманом "Баварии". На мюнхенской "Альянц-Арене" регулярно сменялись тренеры – упомянутый ранее Анчелотти, Вилли Саньоль, Юпп Хайнкес, Нико Ковач, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсманн, Томас Тухель, но французский вингер на протяжении всего времени остается среди ведущих фигур "ротен".

И до 14 апреля продолжалась магия Комана. В восьми предыдущих сезонах "Бавария" становилась чемпионом Германии, а фартовый француз довел количество титулов подряд до фантастических 11-ти. В Мюнхене быстро все поняли о незаурядных способностях Комана и без угрызений совести после аренды отдали "Юве" за него 21 млн в евровалюте.

Но неудачный нынешний сезон для "Баварии" гарантированно запустит процесс перестройки команды. Весьма вероятный финиш без трофея не только будет стоить должности Тухеля, но и, очевидно, приведет к кадровым изменениям в составе команды.

Легкий взгляд на цифры Комана в сезоне 2023/24 побуждает отправить его в зону риска. В чемпионате Германии он набрал 3+3 по системе "гол+пас", а еще два забитых мяча на групповом этапе Лиги чемпионов не слишком улучшают статистику. А еще французский вингер пропустил 13 матчей во всех турнирах из-за разных повреждений.

Но, похоже, в перезагрузке должен быть заинтересован сам Коман. Потеря чемпионской магии может стать временной, если он с агентами придирчиво подойдет к выбору новой команды. Неординарная биография француза будет подталкивать его к трансферу в Англию или Испанию. Возможно, чемпион следующего сезона там будет известен заранее, если летом французский волшебник переедет на Альбион или Пиренеи...