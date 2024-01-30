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Вице-чемпион мира-2018 пополнил звездную компанию в Саудовской Аравии

Фото: Иван Ракитич перебрался на Ближний Восток (facebook.com/sevillafc.eng)
Автор: Антон Федорцив

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич решил покинуть ряды испанской "Севильи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

35-летний хавбек и нервионцы договорились о расторжении контракта. Балканец покинул чемпионат Испании ради выступлений в чемпионате Саудовской Аравии.

Ракитич подписал договор с "Аль-Шабабом". Середняку из Эр-Рияда хорват достался бесплатно, потому что заранее стал свободным агентом. Компанию ветерана в новой команде составят другие исполнители с опытом выступлений в Европе – марокканец Саисс и бельгиец Карраско.

Приглашение Ракитича в "Аль-Шабаб", очевидно, инициатива тренерского штаба. Наставником команды в октябре стал бывший полузащитник сборной Хорватии Игорь Бискан. В данный момент "белые львы" идут на 11-й строчке в Профессиональной лиге (21 очко).

Кто такой Иван Ракитич

Уроженец швейцарского Райнфельдена, воспитывался в скромном "Мелин-Рибурге" и "Базеле". На взрослом уровне дебютировал в сезоне 2005/06.

После одного полного сезона в составе швейцарского гранда перебрался в немецкий "Шальке". Провел 3,5 сезона в Бундеслиге и впервые оказался в "Севилье". Завоевал с нервионцами трофей Лиги Европы 2013/14 и перешел в "Барселону". В рядах "блаугранас" выиграл 4 чемпионских титула, получил 4 Кубка и два Суперкубка Испании, триумфовал в Лиге чемпионов 2014/15, выиграл Суперкубок УЕФА и победил на Клубном чемпионате мира.

На юношеском и молодежном уровнях защищал цвета Швейцарии, но затем сделал выбор в пользу исторической родины. В составе сборной Хорватии в 2007-2019 гг. провел 106 матчей (15 мячей) и дошел до финала ЧМ-2018.

К слову, ранее разобрали мотивы Саудовской Аравии инвестировать в международный спорт.

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