Ветроассоциация известила Энергосообщество о долговых проблемах в энергетике

Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины обратились в Секретариат Энергетического Сообщества для решения технических, регуляторных и финансовых проблем в энергетике, которые накопились через годы после подписания меморандума между Энергосообществом и правительством в 2020 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Несмотря на то, что процесс медиации был завершен в 2020 году, на украинском рынке электроэнергии все еще существует ряд проблем и вызовов, которые должны быть решены не только для его устойчивого функционирования, но и для его интеграции в европейскую среду", - отметил Дирк Бушле, заместитель директора Энергосообщества.

Также УВЭА напоминает, что ранее направляла письмо в Энергосообщество, которым обращала внимание на такие проблемы как долги на рынке электрической энергии и отсутствие стимулов для производителей по ВИЭ переходить от "зеленого" тарифа к механизму рыночной премии.

Также в письме были озвучены причины, по которым корпоративные РРА и аукционы по ВИЭ не будут работать в Украине, и предложен механизм для решения этого вопроса.

Кроме того, участники рынка ВИЭ выразили негативное отношение к инициативе по выделению из тарифа "Укрэнерго" за услуги по передаче электроэнергии расходы, связанные с выполнением спецобязательств по ВИЭ, являющимся одним из источников обеспечения оплаты стоимости произведенной по "зеленому" тарифу электроэнергии госпредприятием "Гарантированный покупатель".

"УВЕА выражает благодарность Секретариату Энергетического Сообщества за инициирование пост-медиационного процесса и обеспечение диалога между игроками рынка и надеется на оперативное и скорейшее урегулирование имеющихся проблем на рынке", - отмечается в сообщении.

Напомним, недоплата Гарантированного покупателя предприятиям зеленой энергетики за 2023 год составляет 25%, за 2022 год – почти 45%.

Как отмечают эксперты, "Укрэнерго" и Гарпок долго уклоняются от признания задолженности перед предприятиями зеленого поколения. Отмечается, что неподписание актов является механизмом, позволяющим госкомпаниям не признавать долг перед отраслью ВИЭ.