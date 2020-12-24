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Вітренко вже займається питанням тарифів на електроенергію для населення, - Шмигаль

Київ, Четвер 24 грудня 2020 15:38
Вітренко вже займається питанням тарифів на електроенергію для населення, - Шмигаль
Фото: Юрій Вітренко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував прийняття рішення з ПСО на ринку електричної енергії найближчим часом.

Про це прем'єр сказав на офіційному відкритті ВЛ 750 кВ "Запорізька АЕС - Каховська" у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Врегулювання балансу на ринку е/е - це одне з перших завдань, яке отримав новопризначений в.о. міністра енергетики України Юрій Вітренко. Міненерго зараз активно працює з НКРЕКП, проводить розрахунки за ПСО на ринку е/е, розглядає різні моделі. Ми готуємося прийняти це рішення найближчим часом", - заявив він.

Щодо можливого підвищення у 2021 році тарифів на електроенергію для населення прем'єр зазначив, що в рамках відпрацювання моделі ПСО Міненерго і НКРЕКП "прораховують потреба в цьому".

Раніше джерело в уряді повідомило агентству "Інтерфакс-Україна", що Кабінет міністрів на одному з останніх у 2020 році засідань розгляне питання змін моделі ПСО на ринку електроенергії.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.ч у перші 100 кВт і 1,68 грн/кВт.ч в інший обсяг місячного споживання, в чотири рази менше, ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації за заниженими тарифами на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія.

Експерти відзначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ

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Новини України Енергетика Денис ШмигальКабінет Міністрів УкраїниЮрій ВітренкоМинэнерго

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