Вітренко просить Кабмін терміново взяти на себе повноваження наглядової ради "Нафтогазу"

Це пояснюється необхідністю забезпечити стабільне функціонування ринку природного газу, створення умов для успішного початку та проходження опалювального сезону 2021/2022 року.

"З метою реалізації компанією запропонованої дорожньої карти та для забезпечення успішного проходження опалювального сезону Кабінету міністрів України необхідно: призначити незалежних членів наглядової ради (або виконувати функції наглядової ради до моменту формування її нового складу)", - йдеться в листі.

Крім того, наголошується в листі Вітренка, необхідно затвердити основні напрямки діяльності НАК на 2021 рік, проект якого знаходиться на розгляді першого віце-прем'єра Олексія Любченка, затвердити план заходів щодо посилення незалежності оператора ГТС і забезпечити укладення договору про отримання грошей НАК від ОГТСУ на закупівлю 3 млрд кубометрів газу.

Згідно з документом, також необхідно терміново укласти договорів ЕСКО (енергосервісні компанії) з бюджетними організаціями, які не можуть самостійно оплачувати послуги з централізованого теплопостачання.

"Наразі існує термінова потреба в укладенні відповідних договорів. Зокрема, кінцевою датою для укладення договорів щодо постачання природного газу є 27 вересня 2021 року. Зазначені правочини повинні погоджуватись правлінням та наглядовою радою компанії, а, ураховуючи наближення опалювального сезону, це має відбутися вже до кінця цього тижня", - наголошується в листі.