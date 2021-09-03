Голова правління НАК “Нафтогаз України" Юрій Вітренко назвав умову введення санкцій США проти Росії за "Північний потік-2". Про це йшлося в прямому ефірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Юрія Втренко у програмі "Право на владу" .

За словами Вітренко, під час візиту Володимира Зеленського до США, Україна заручилася гарантіями введення санкцій проти Росії через "Північний поток-2". Санкції будуть введені, якщо виникнуть проблеми з українським транзитом та якщо Росія буде використовувати газопровід як геополітичну зброю.

Проте Вітренко вважає, що Україн потрібні не папери, підписані політиками, а контракти з європейськими компаніями на транзит газа через Україну.

"А от якщо таких компаній не буде, якщо "Газпром" буде продовжувати блокувати доступ третіх сторін, європейських компаній до транзиту через Україну, то ось тоді мають бути санкції. Це буде доказом того, що "Газпром" використовує газ, як геополітичну зброю", - зазначив Вітренко.