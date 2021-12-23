Вітренко назвав суму, на яку "Нафтогаз" імпортував газ з початку року

НАК "Нафтогаз України" з початку 2021 року імпортував з Європи 1,955 млрд кубометрів газу на суму 86 млрд гривень. З початку літа газ імпортує тільки державна компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, який транслювався на Youtube .

"Нафтогаз" імпортував 77% всього газу цього року. На це ми витратили 86 млрд гривень", - сказав він.

За даними презентації "Нафтогаз", усього імпорт в України склав 2,529 млрд кубометрів.

"Фактично з червня газ в Україну імпортує один тільки "Нафтогаз", - додав голова "Нафтогазу".