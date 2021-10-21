Вітренко назвав вартість водневого проекту" Нафтогазу " і RWE

Вартість водневого проекту НАК "Нафтогаз України" та німецької компанії RWE Supply & Trading з виробництва "зеленого" аміаку оцінюється в 500 млн євро. Термін реалізації становить від одного до трьох років.

"Ми зараз оцінюємо вартість цього проекту приблизно в 500 млн євро. Економічний ефект від цього проекту значно перевищить інвестиції в нього, але багато що залежить від регулювання, як на європейському ринку, так і в Німеччині, тому що вся ця індустрія "зеленого" водню є новою, і навіть зараз немає остаточного рішення німецького уряду як воно буде розвивати водневу енергетику в Німеччині, а від цього залежить остаточна рентабельність проекту", - сказав він.

Вітренко зазначив, що залежно від варіантів виконання проекту термін його реалізації становить від одного до трьох років.

Він повідомив, що в рамках проекту планується виробництво з відновлюваної електроенергії та води "зеленого" водню, який далі буде перероблений в "зелений" аміак з його подальшим транспортуванням морським шляхом до Німеччини.

Нагадаємо, "Нафтогаз України" і RWE Suppl & Trading в серпні 2021 року підписали меморандум, згідно з яким планується вивчити можливості співпраці зі створення виробництва "зеленого" водню і його похідних, зокрема аміаку. Йдеться про розвиток проектів з виробництва та зберігання "зеленого" водню та аміаку в Україні та їх експорту до Німеччини.