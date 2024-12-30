Расход топлива: сколько бензина потребляют зимние опции авто

Вероятно, для многих непосвященных пользователей автомобилей удивительно, что использование тех или иных функций комфорта вызывают увеличенный расход топлива. Но на самом деле ничего удивительного - чистая физика, причем элементарного уровня. Однако, если не погружаться в науки, скажем, что энергию для электропотребителей надо где-то взять - и в автомобиле она берется из топливного бака, и посредником выступает генератор.

Причем бензин до лампочки

Более подготовленным пользователям объясним, что каждый подключенный к сети прибор, обогреватель, фара, вентилятор или радио, нагружает генератор, буквально притормаживая вращение его вала. Следовательно, вашему двигателю внутреннего сгорания, от которого ремнем приводится генератор, становится труднее проворачивать генератор. И для преодоления этого дополнительного сопротивления мотору требуется дополнительный бензин или другое топливо.

И чем больше мощности потребляет электроприбор, тем больше притормаживается вал двигателя. Зная электрическую мощность прибора, подключаемого к бортовой сети, можно вычислить, сколько он требует бензина, дизтоплива или газа. Считается, что каждые 100 ватт электрической мощности добавляют к аппетиту двигателя 0,1 л топлива на каждые 100 км пробега.

Сколько топлива требует каждая опция (ориентировочно, в пересчете на каждые 100 км пробега):

Подогрев сидений (каждое) - 0,01 - 0,05 литра;

Подогрев руля - 0,05 литра;

Подогрев боковых зеркал - 0,04 литра;

Подогрев ветрового стекла - 0,8 литра;

Подогрев заднего стекла - 0,8 литра;

Фары галогеновые, пара - 0,1 литра

Противотуманные фары - 0,08 - 0,1 литра

Задний противотуманный фонарь (один)- 0,025 литра

Вероятно, стоит добавить, что неважно, в какой ситуации водитель или пассажиры пользуются электрическими устройствами в авто - во время движения, на стоянке, при работающем или неработающем двигателе. Даже если энергия берется не от генератора, а от аккумулятора, когда двигатель отдыхает, ее все равно придется возвращать потом в батарею. Это произойдет после старта мотора, и дополнительное топливо все равно будет потрачено.

На первый взгляд, цифры дополнительного потребления кажутся не такими уж и большими. Однако когда включены все потребители сразу, да еще и счет идет на сотни километров пробега или длительные толкания в городских пробках, итоговый прирост может оказаться весьма заметным. И на самом деле в этом нет ничего удивительного, ведь законы энергетического баланса действуют не только в физике, но и в финансах: за все приходится платить.

Вкратце

К счастью, практически все функции зимнего комфорта не требуют постоянного использования - рано или поздно все или почти все упомянутые подогревы заменяет обогреватель салона, который использует дармовое тепло мотора. Поэтому, если автомобиль не имеет функции автоматического отключения определенных систем, водителю стоит самому нажимать нужную кнопку и освобождать энергетическую систему от ненужной нагрузки.