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Тратят мало топлива и долго служат. Стали известны самые экономичные модели автомобилей

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Украина, Понедельник 13 февраля 2023 00:46
Тратят мало топлива и долго служат. Стали известны самые экономичные модели автомобилей Фото: среди автомобилей есть долгоработающие экономичные модели (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Эксперты автомобильного рынка назвали самые экономичные автомобили, которые не тратят много топлива и долго служат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный портал "Твоя машина".

Среди наиболее экономичных моделей представлены следующие.

Kia Picanto

Машина оснащена 1,0-литровым бензиновым двигателем на 67 л. с., работающим в паре с 5-ступенчатой МКПП. Также доступен вариант с 1,2-литровым атмосферником на 84 л. и 4-ступенчатой АКПП.

Средний расход топлива на 100 км составляет 4,4 л. По городу - 5,6 л, за городом - 3,7 л.

Тратят мало топлива и долго служат. Стали известны самые экономичные модели автомобилей

Volkswagen Polo/Skoda Rapid

У машин в наличии несколько модификаций моторов:

  • 1,6-литровым атмосферным мотором на 90 или 110 л. с.;
  • 1,4-литровым турбомотором.

Мотор на 90 л. идет с МПКК на пять передач, а 110-сильный агрегат работает как с "механикой", так и с "автоматом". Мотор мощностью 125 л. с. идет с "роботом".

На 100 км тратит 4,8-8,0 л топлива.

Hyundai Creta

Бюджетный внедорожник доступен с бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 121 л. с. и 123 л. с. соответственно и с 2,0-литровым атмосферником на 149 л. с.

Комбинированный расход топлива составляет 7 л на 100 км. В городе тратит 9 л, по трассе - 5,8 л.

Тратят мало топлива и долго служат. Стали известны самые экономичные модели автомобилей

Недавно РБК-Украина сообщало, что Минэкономики Украины опубликовало перечень моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог или так называемый налог на роскошь, в 2023 году.

Напомним, какие автомобили преимущественно ввозят в Украину во время войны. Детальнее - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в декабре мы писали, как ввезти в Украину и растаможить авто из Европы.

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