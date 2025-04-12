"Уиткофф должен уйти". Республиканцы возмущены его ролью в переговорах по Украине

Как Уиткофф нарушил процедуры безопасности

Нарушая обычные процедуры безопасности, Уиткофф пригласил посланника главы Кремля Кирилла Дмитриева, находящегося под санкциями США после вторжения России, в свою личную резиденцию на ужин перед встречей в Белом доме.

По словам двух человек, знакомых с ситуацией, это вызвало тревогу в Белом доме и Госдепартаменте.

"Чиновники США избегают принимать у себя чиновников из России, которая обладает развитыми разведывательными возможностями. В итоге ужин был перенесен и состоялся в Белом доме", - пишут журналисты.

Почему республиканцы возмущены из-за Уиткоффа

Уиткофф получил некоторую поддержку со стороны скептиков из Республиканской партии по поводу Украины, однако его предложения вызвали возмущение среди других республиканцев, которые считают, что "администрация Трампа слишком резко повернулась к Москве".

По словам человека, знакомого с ходом разговоров, "некоторые республиканцы были настолько обеспокоены явной пророссийской позицией Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону" (состоялось в конце марта, - ред), что впоследствии несколько человек позвонили советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу и госсекретарю Марко Рубио, чтобы выразить свое недовольство.

Обсуждение ухода Уиткоффа с должности спецпосланника

По словам двух американских чиновников и более десятка других людей, знакомых с внутренними обсуждениями администрации Трампа, включая западных дипломатов, некоторые американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что, "пока Уиткофф следует стратегии Трампа, россияне пользуются его отсутствием опыта за столом переговоров".

"Уиткофф должен уйти, а Рубио должен занять его место", - говорится в письме от 26 марта от Эрика Левина, крупного спонсора-республиканца.

Письмо, отправленное группе, включающей спонсоров-республиканцев, и просмотренное Reuters, было написано после интервью Карлсону и выступления на Fox News, и критиковало Уиткоффа за восхваление Путина.

Что думают о Уиткоффе демократы и Европа

Демократы также не довольны текущим положением дел.

"Уиткофф и Трамп совершили смертный грех дипломатии: они выставили напоказ свое отчаянное желание заключить сделку", - заявил Нед Прайс, бывший пресс-секретарь Госдепартамента при президенте Джо Байдене.

У союзников США споры и отсутствие прогресса на пути к мирному соглашению усиливают ощущение, что "у США нет четкого плана по прекращению войны на Украине".

Два европейских чиновника, которые недавно контактировали с администрацией США, заявили, что на переговорную группу оказывается давление с целью скорейшего получения результатов, и их беспокоит, что США могут не только принять меры, способные подорвать Украину, но и собственную архитектуру безопасности Европы.

"Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что их переговоры не принесли им уверенности, и они не считают, что у американской стороны есть четкие конечные цели", - отмечают журналисты.

Два высокопоставленных западных дипломата, которые поддерживают связь с администрацией США, заявили, что, по их мнению, у Вашингтона нет "четкого плана" относительно того, как двигаться вперед и что делать, если Россия продолжит откладывать решение по перемирию.

"Иногда мы слышим противоречивые вещи от разных частей администрации. Это также усиливает ощущение, что здесь нет никакого реального плана", - сказал один из дипломатов, говоривший на условиях анонимности.