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Утечка из Пентагона. ВВС США отстранили двух командиров Тейшейры

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Вашингтон, Четверг 27 апреля 2023 08:27
Утечка из Пентагона. ВВС США отстранили двух командиров Тейшейры Фото: из-за утечки данных ВВС США отстранили двух командиров из подразделения Тейшейры (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров из подразделения Национальной гвардии. Речь идет о том, в котором служил Джей Тейшейра, обвиняемый в публикации в сети секретных разведданных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, представитель ВВС сообщил в среду, что они отстранили командира операции и командира отряда 102 разведывательного крыла, где служил Тейшейра. Однако Воздушные силы не назвали имена командиров.

"Это означает, что как оперативный командир эскадрильи Национальной гвардии штата, так и действующий административный командир федеральных заказов отстранены от выполнения своих обязанностей до завершения расследования, проводимого Генеральным инспектором ВВС", - заявил спикер ВВС.

Вместе с тем Департамент ВВС временно лишил их доступа к засекреченным системам и информации.

Напомним, 13 апреля в США задержали подозреваемого в утечке документов Пентагона 21-летнего военного Джека Тейшейру. Его обвиняют в нарушении закона о шпионаже.

Согласно Министерству юстиции Тейшейра публиковал секретные военные документы в закрытой чат-группе на платформе для обмена сообщениями Discord.

Добавим, как впоследствии сообщило издание NYT, Тейшейра начал сливать данные Пентагона через два дня после вторжения РФ в Украину.

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