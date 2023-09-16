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"Приветствие" от Сил обороны. В Токмаке уничтожено расположение вражеской техники

Фото: в оккупированном Токмаке уничтожено расположение вражеской техники (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны уничтожили местонахождение российской военной техники во временно оккупированном Токмаке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Токмацкая примета: прилетов становится больше - оккупантов становится меньше. Сегодня в Токмаке, который оккупанты превратили в военную базу, снова было громко", - написал Федоров.

По его словам, Силы обороны ударили по месту базирования оккупантов и их техники. Он также отметил, что с приближением линии фронта к Токмаку "прилеты" участятся.

Федоров обратил внимание на то, что на этой неделе из города:

  • эвакуировали "паспортный стол", а аусвайсы пообещали выдавать в Мелитополе;
  • "героически" вывезли сотрудников ФСБ и часть так называемой "администрации".

"К сожалению, говорить о том, что оккупанты готовят "жест доброй воли" не стоит. Стоит помогать нашей армии и верить в победу", - подчеркнул Федоров.

Фото: в Токмаке уничтожено расположение вражеской техники (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. В настоящее время россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники освободили населенный пункт Работино и продолжают наступление в этом районе.

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