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"Поздравляем дома". СБУ показала видео возвращения 75 украинцев из плена

Фото: обмен пленными (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня состоялся обмен пленными с Россией, в результате которого Украина вернула 75 человек. Служба безопасности Украины показала уникальные кадры возвращения украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Среди освобожденных защитников - 70 мужчин и пять женщин, шестеро офицеров и 65 представителей рядового и сержантского состава. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность. 

В частности, из плена освободили 37 представителей ВСУ. В частности, 13 бойцов Военно-морских сил и двое представителей Воздушных сил. Также вернули из плена 21 нацгвардейца. Кроме того, домой возвращаются семеро защитников-пограничников, шестеро тероборонцев и четверо гражданских украинок. 

Вернуть на родную землю удалось 19 защитников острова Змеиный, 14 военнослужащих, которые охраняли ЧАЭС, а также десять защитников Мариуполя. Их захватили в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях. 

Отметим, что сегодняшний обмен пленными уже 52 с начала полномасштабного вторжения РФ. Всего из плена удалось вернуть 3210 защитников и защитниц Украины. 

Подробнее о сегодняшнем обмене - читайте по ссылке.

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