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Выступают за дипломатию с РФ. В Киев приехали лидеры партии Шольца

Фото: лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киев с визитом приехали руководители партии канцлера Германии Олафа Шольца. Речь идет о лидере Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и лидере фракции СДПГ Рольфе Мютценихе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Немецкие политики прибыли в столицу Украины утром 6 марта на специальном поезде. В Киеве они проведут переговоры с представителями украинского правительства и парламента.

По соображениям безопасности детали визита и точная программа не опубликована.

Это первый визит Клингбайля и Мютцениха с начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.

Фото: в Киев приехали лидеры СДПГ (tagesschau.de)

Дипломатия по РФ

Социал-демократическая партия Германии находится в затруднительном положении из-за ее политики в отношении России до начала полномасштабной войны. Лидеры и члены СДПГ обвиняют в том, что они слишком сильно полагались на сотрудничество с Москвой и недооценивали диктатора Владимира Путина.

Хотя после февраля 2022 социал-демократы признали свои ошибки и осудили Россию, лидер СДПГ все же настаивает на дипломатии между Украиной и Россией.

"Иногда у меня кружится голова, когда я вижу, что дискуссии ведутся только об оружии. Я шокирован, когда вижу, как сегодня почти попирается понятие дипломатии", - заявил ранее Клингбайль.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что партнеры не будут давить на Украину для начала переговоров с РФ. Он отметил, что никаких решений по мирным переговорам не будет без украинцев.

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Визит в УкраинуОлаф Шольц