Выстрелил в голову. На фронте оккупанты все чаще совершают самоубийства (перехват)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По его словам, один из оккупантов хотел застрелиться из автомата. Он приставил его к подбородку, но пуля вышла через нос и россиянин не погиб.

Кроме этого, россиянин жалуется на ухудшение ситуации на фронте. Он говорит, что его позиция находится под постоянным обстрелом, а его командир погиб.

"Ему осколок в шею попал, порезало ее с права налево и все умер сразу", - говорит он.

Перехват разговоров

Украинская разведка регулярно публикует перехват разговоров оккупантов со своими родными или друзьями. Во время таких разговоров россияне рассказывают о реальном положении дел на войне против Украины, жалуются на большие потери и низкие выплаты.

Напомним, что российский военнослужащий в телефонном разговоре пожаловался на то, что командование на Купянском направлении отправляет на убой солдат без всякого прикрытия.

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