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Не хватило времени. Премьер Японии не провел переговоры с Зеленским

Фото: Премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Фумио Кисида не смог провести запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кисиды, которое приводит Goo.

Он сказал, что это произошло из-за того, что саммит НАТО значительно затянулся. Вместо этого он имел лишь короткий разговор с Зеленским.

Зеленский присутствовал на церемонии принятия совместной декларации о гарантиях безопасности для Украины. Именно там они обменялись мнениями.

Перед отъездом из Японии премьер объяснил журналистам, что координирует личные переговоры с Зеленским.

Что сказал глава правительства Японии на саммите НАТО

"Япония хотела бы оказать свою поддержку в рамках конституции и законов и правил, а также продвинуть консультации с Украиной", - сказал Кисида в Литве.

Что планировалось обсудить на встрече

Kyodo ранее сообщало, что Япония намеревалась предоставить Киеву советы и знания для восстановления разрушенных регионов на основе опыта, полученного во время сильного землетрясения 2011 года.

Помощь Японии для Украины

Сегодня стало известно, что Япония поставит Украине нелетальное снаряжение. Имеются в виду системы обнаружения БПЛА.

Также сегодня страны "Большой семерки" согласовали совместную декларацию, в которой говорится о долгосрочной безопасности и экономической поддержке Украины. Членом G7 также является и Япония.

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