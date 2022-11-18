Не хватает запасных частей. Немецкие гаубицы PzH 2000 активно изнашиваются на войне, - СМИ

Как сообщается, Германия передала 14 гаубиц, а теперь возникают неожиданные проблемы. СМИ отмечает, что сейчас ощущается нехватка запчастей из-за ошибок планирования при заказе, что ставит под угрозу боеспособность тяжелого вооружения.

"Минобороны Германии не смогло вовремя заказать большие пакеты запчастей для регулярного ремонта САУ и поддержки их в рабочем состоянии", - говорится в материале.

Spiegel утверждает, что большая часть гаубиц, которые были переданы в Украину, нуждаются в ремонте из-за интенсивного использования на поле боя. Украинские военные выпускают около 300 боеприпасов в день, что влечет за собой сильный износ вооружения.

"Отсутствие запчастей никого не удивляет. В конце лета отдел закупок Бундесвера безрезультатно предупреждал министерство о необходимости заказать большие пакеты запчастей для гаубиц и реактивных систем залпового огня Mars II, поскольку сроки доставки слишком длительные. Однако до сих пор соответствующих указаний от так называемого спецштаба Украины не приходило", - добавили напоследок.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.