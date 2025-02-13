Не хватает стажа: в ПФУ пояснили, когда можно оформить пенсию по возрасту

Пенсию по возрасту можно оформить при наличии необходимого страхового стажа. Если его недостаточно в 60 лет, пенсию назначат сразу после получения стажа и ждать до 63 лет не нужно.

Как отметили в ПФУ, возраст выхода человека на пенсию (60, 63 или 65 лет) определяет полученным им страховой стаж. При этом для каждого возраста предусмотрена продолжительность страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по его достижении.

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения человеком соответствующего возраста. Для назначения пенсии по достижении возраста 60 лет в 2025 году нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа, пояснили в фонде.

Если человек имеет страховой стаж, которого недостаточно, пенсия по возрасту может быть назначена после его получения.

"То есть если вы будете работать после достижения 60-летия и через 6 месяцев получите 32 года страхового стажа, то вы можете обратиться за назначением пенсии по возрасту сразу, как только будет выполнено условие. Ждать достижения 63-летия вам не нужно", - говорится в сообщении.

Напомним, законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определены требования о наличии необходимого страхового стажа для выхода на пенсию по достижении 60, 63 или 65 лет.

Так, для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет в 2025 году необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, 63 лет - 22 лет. Минимально необходимый страховой стаж, который дает право на назначение пенсии в 65 лет, - 15 лет.

Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет, а для выхода на пенсию при достижении 63 лет нужно будет иметь 25 лет стажа.