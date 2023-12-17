Не хватает больше 3 тысяч врачей. В оккупации обостряется гуманитарный кризис, - ЦНС

"По предварительным подсчетам на временно оккупированных территориях не хватает более трех тысяч медиков. Также сохраняется дефицит лекарств. Ведь россияне полностью переориентировали медицинскую систему на ВОТ для обслуживания оккупационных войск", - пишет пресс-служба.

Российские террористы требуют у гражданских оформления всех российских документов в обмен на получение квалифицированной медицинской помощи. Украинское подполье пытается оказывать медицинскую помощь людям на дому или в приспособленных для этого помещениях медицинских пунктов учреждений.

"По возможности формируйте запас медикаментов первой необходимости и осваивайте базовые правила оказания первичной домедицинской помощи", - добавили в "Центре национального сопротивления".

Принудительная "паспортизация" в оккупации

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на временно оккупированных территориях. В случае отказа от российского триколора и других документов террористы могут прибегать к угрозам и шантажу.

В частности, в своих методах по принудительной "паспортизации" оккупанты использовали местных предателей. Так, накануне было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.

Также недавно террористы придумали новую "схему" - предлагают выплатить по 10 тысяч рублей за отказ от украинского гражданства.