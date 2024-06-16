Не только высокие этажи. Какое жилье перестали покупать украинцы во время войны

На какое жилье снизился спрос за время войны

Во время войны многие потенциальные клиенты, которым нужно жилье, откладывают покупку из-за непредсказуемости ситуации в стране. Покупка недвижимости – серьезное решение, и часть людей желает оставить инвестиции при себе, чем вкладывать их.

"Но жилье все же покупают те, кому нужно решить имущественный вопрос здесь и сейчас. Есть и те, кто просто спокойно планирует покупку, но таких меньше. В период затишья на рынке можно было купить хорошее жилье в неплохих районах по приемлемой цене. Сейчас рынок активизировался, и я думаю, что продаж будет больше", – считает Татьяна Клименко.

Сейчас обращают внимание на как можно более практичные варианты, а к большим роскошным квартирам интереса практически нет, отмечает она.

Если раньше внимание клиентов привлекали видовые квартиры на высоких этажах с красивым видом, то сейчас интерес к низу снизился из-за рисков ракетных обстрелов и атак дронов.

"Популярны не роскошные квартиры, а скорее более "сдержанные" варианты, с небольшой площадью. С неплохим ремонтом, когда можно въехать и жить. Раньше спросом пользовались популярные видовые квартиры на высоких этажах, откуда открывался красивый вид на город. А вот сейчас у меня среди предложений есть дорогие пентхаусы, но на них нет спроса", – замечает риэлтор.

Фото: Пользуются спросом двухкомнатные квартиры евпропланировки 60-70 квадратных метров (facebook.com/luckyland.dim)

На какое жилье спрос не уменьшается

В Киеве возвращается спрос на жилье в ликвидных новостройках в формате полифункциональный квартал/кластер, "город в городе" квартальной застройки, эко-кластер. Спрос есть на новостройки, которые продолжают сравнительно активно строиться, и покупатели видят менее 6% от общей готовности в месяц. По словам экспертов рынка, объем спроса на такое жилье составляет примерно треть от "довоенного".

Во время войны среди украинцев увеличивается запрос на длительную рассрочку на срок от 3 лет и более: по меньшей мере 65% всех заключенных соглашений за последние полгода приходится именно на длительную рассрочку в объектах, отвечающих запросам потребителя сегодня, а еще четверть – на рассрочку срок от 1 до 3 лет соответственно.

Украинцы начали активнее покупать двухкомнатные квартиры евпропланировки 60-70 квадратных метров – вместо однокомнатных. Часто потому, что из-за вынужденного переезда во время войны семьи объединяются, чаще живут вместе. Многие забирают родителей и других родственников с оккупированных и прифронтовых территорий.