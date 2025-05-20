Высокая активность врага сохраняется под Покровском: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 20 мая состоялось 91 боевое столкновение. Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении украинские защитники отбили атаку агрессора в сторону Строевки.

На Лиманском направлении произошло 16 боестолкновений вблизи населенных пунктов Копанки, Редкодуб, Новый Мир, Грековка, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское. Шесть боестолкновений в настоящее время продолжаются.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районах Часового Яра, Курдюмовки и в сторону Предтечино и Белой Горы. Сейчас продолжается два боестолкновения.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дружбы, Петровки и Торецка. Три боестолкновения продолжаются.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Тридцать один раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Яблоновка, Новооленевка, Малиновка, Шевченко Первое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Котляровка и Андреевка. Четыре боя продолжаются до сих пор. Авиаударам КАБами подверглись Бересток, Заря, Мирноград.

На Новопавловском направлении агрессор 18 раз пытался идти вперед в районе населенных пунктов Свободное Поле, Привольное, Зеленое Поле Константинополь, Багатир, Бурлацкое, Веселое и в направлении Отрадного. Шесть боестолкновений продолжаются. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись Поддубное и Толстой.

Дважды оккупанты пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Малых Щербаков на Ореховском направлении, получили отпор.

На Курском направлении украинские защитники отражают атаку захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано восемь боестолкновений. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 16 КАБов и совершил 139 артиллерийских обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Купянском, Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил.