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Истощение врага и стойкая оборона. В Генштабе рассказали о тактике украинских бойцов

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Четверг 23 февраля 2023 12:36
Истощение врага и стойкая оборона. В Генштабе рассказали о тактике украинских бойцов Фото: Алексей Громов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Чтобы минимизировать потери и накопить достаточный наступательный потенциал, украинские военные ведут устойчивую оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

"Силы обороны Украины вынуждены использовать эффективную и оправданную тактику истощения врага, которая уже показала свою действенность. Так, единственным путем для минимизации потерь и накопления достаточного наступательного потенциала является ведение устойчивой обороны, в результате чего враг несет ощутимые потери и вынужден постоянно подтягивать свои резервы", - сказал он.

При этом Громов подчеркнул, что руководство нашего государства принимает меры по созданию резервов, чтобы обеспечить ротацию и восстановление боеспособности подразделений, которые выполняют задачи на передовой. Также идет подготовка подразделений, которые овладевают вооружением и техникой, предоставляемой странами партнерами.

Напомним, США советуют Украине готовиться к контрнаступлению уже сейчас, ведь оружие и помощь от союзников поступает беспрепятственно.

Между тем секретарь СНБО сообщил, что решение о начале контрнаступления принимает президент на Ставке верховного главнокомандующего.

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