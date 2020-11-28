У Вісконсині перерахували голоси на вимогу Трампа

У найбільшому окрузі штату Вісконсін закінчили перерахунок голосів. Його провели на вимогу кампанії президента Дональда Трампа.

Про це пише "Голос Америки".

Всього в окрузі Мілуокі проголосували близько 460 тисяч виборців. В результаті перерахунку, в Байдену були додані 257 голосів, Трампу – 125.

Байден вже оголошений переможцем виборів у Вісконсіні – він обійшов Трампа більш ніж на 20 тисяч голосів.

Штаб Трампа вимагав перерахунку на двох найбільш густонаселених округах, в основному, підтримують демократів. За перерахунок штаб Трампа заплатив 3 млн доларів. Перерахунок у другому окрузі - Дейн - повинен бути завершений в неділю.

Очікується, що Трамп подасть судовий позов, щоб оскаржити результати виборів у всьому штаті. Однак часу для цього залишається мало: Вісконсін планує сертифікувати результати президентських виборів у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Байден переміг на виборах в штаті Вісконсін, де він повинен забрати 10 голосів вибірників.

РБК-Україна писало, що виборча комісія штату Вісконсін погодилася розпорядитися про перерахунок голосів на виборах президента США з вимогою Дональда Трампа.