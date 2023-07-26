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Вишневского уволили с должности заместителя главы НАПК

Фото: Андрей Вишневский (nazk.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Заместителя главы Национального агентства по предотвращению коррупции Андрея Вишневского уволили с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Отмечается, что в НАПК Вишневский занимался вопросами антикоррупционной политики, международного сотрудничества и предотвращения коррупции.

В частности, он работал над Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы, рядом законопроектов, а также над привлечением поддержки и усилением сотрудничества с международными партнерами и гражданским обществом.

Отмечается, что Вишневского уволили из-за того, что он единолично инициировал снятие с рассмотрения разработанного НАПК и внесенного на рассмотрение Кабмина законопроекта, непосредственно влияющего на стабильность и эффективность работы Агентства.

В НАПК подчеркивают, что определенные единоличные решения в должности такого уровня могут поставить под угрозу эффективную работу институции и недопустимы во время военного положения.

До утверждения кандидатуры нового профильного заместителя соответствующие направления работы координирует непосредственно глава НАПК.

Отметим, что глава НАПК Александр Новиков назначил своим заместителем Андрея Вишневского 12 августа 2022 года.

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