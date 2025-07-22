Вырубка тысяч деревьев в Карпатах: чиновника обвиняют в многомиллионных убытках

Что предшествовало

Напомним, что в октябре 2024 года, правоохранители разоблачили организованную группу, которая осуществляла масштабные незаконные вырубки леса в одном из урочищ на территории Ясинянской общины Раховского района.

Древесину доставляли на пилорамы и готовили к продаже по Украине. Кроме того, сбывали на месте за наличные, не имея никаких подтверждающих документов о ее происхождении. Обвинительный акт в отношении участников организованной группы, находится рассмотрении в Раховском районном суде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.