RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Виртуозный финт защитника "Шарлотта" отправил наземь оборону "Бостона": момент дня в НБА

Фото: Ламело Болл (справа) посрамил защитников "Селтикс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался плеймейкер "Шарлотт Хорнетс" Ламело Болл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

26-летний американец поразил эпизодом в овертайме противостояния с "Бостоном". Он ярким дриблингом отправил на пол Холидея, на скорости прошел Притчарда и уложил классно от щита в борьбе с Порзингисом.

Стараниями Болла и других "Шарлотт" одержал неожиданную победу над лидером Восточной конференции НБА (121:118). "Хорнетс", однако, остаются вне зоны плей-офф. Рекорд команды – 4 победы, 9 поражений.

Самым результативным в матче стал лидер "Селтикс" Джейсон Тейтум. Форвард набрал 45 очков, совершил 13 подборов и отдал 6 передач. Болл же оформил 16 пунктов, к которым добавил 9 подборов и 8 ассистов.

Кто такой Ламело Болл

Уроженец Калифорнии, после школы перебрался в Европу для выступлений за литовский "Приенай". Выбран "Шарлоттом" под 3-м номером драфта НБА-2020.

На профессиональном уровне дебютировал в январе 2018 года в Литовской баскетбольной лиге. Сезон 2018/19 провел в составе "Лос-Анджелес Боллерс" в Junior Basketball Association (JBA). Следующий год отыграл за "Иллаварру Хокс" в НБЛ Австралии. В ноябре 2020-го подписал контракт с "Хорнетс".

Признан Новичком года в ассоциации (2021), попал в ростер Матча всех звезд-2022. Чемпион JBA начал четвертый сезон подряд в рядах "Шарлотта". Старший брат – Лонзо Болл – плеймейкер "Чикаго".

К слову, украинец Михайлюк получил несколько минут на паркете в составе "Бостона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол