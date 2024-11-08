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Для производителей цемента потери от экологической пошлины СВАМ составят 10 млн евро, - Крипка

Пятница 08 ноября 2024 14:26
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Для производителей цемента потери от экологической пошлины СВАМ составят 10 млн евро, - Крипка Фото: для производителей цемента потери от экологической пошлины СВАМ достигнут 10 млн евро (Getty Images)000
Автор: Александр Мороз

По предварительным расчетам, введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины в полном объеме создаст дополнительную нагрузку на производителей цемента около 10 млн. евро, при экспорте 1 млн тонн продукции.

Об этом заявила директор Ассоциации "Укрцемент" Людмила Крипка, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Расходы на СВАМ-сертификаты будут делать украинский экспорт неконкурентоспособным в условиях военного положения. А во время войны провести модернизацию отечественных предприятий, чтобы быть равными в выбросах углерода с европейскими компаниями, просто невозможно", - подчеркнула Крипка.

Она напомнила, что европейцы очень многое делают для декарбонизации промышленности, а инвестиции в это направление составляют миллиарды. В то же время Украина не имеет финансирования зеленых проектов, что ставит ее в неравные условия с европейцами.

"Цементная отрасль ЕС уже презентовала дорожную карту сокращения выбросов СО2. К примеру, к 2030 году это сокращение будет на 40%, а к 2050 году они планируют выйти на нейтральный уровень, то есть ноль процентов. Что имеет Украина? В Украине отсутствуют финансовые инструменты стимулирования модернизации предприятий с целью уменьшения выбросов СО2. Средства по налогообложению СО2 не направляются на декарбонизацию.

В такой ситуации единственным выходом для нас является применение декларативного принципа СВАМ, убеждена Крипка: этот принцип предполагает, что Украина будет представлять данные по углеродным выбросам, но получит отсрочку в уплате пошлины.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.

В то же время, этот ущерб можно избежать, если начать переговоры с ЕС, ведь закон о СВАМ имеет норму, по которой страна может получить льготы от уплаты налога, если она имеет форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что у нас полномасштабная война, есть все основания просить у ЕС отсрочку в этом вопросе.

В свою очередь заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил: украинский бизнес нуждается в ослаблении работы СВАМ, и переговоры с Евросоюзом по отсрочке введения этого механизма для Украины уже ведутся.

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