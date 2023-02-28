Производители продукции Apple хотят выйти из Китая на фоне эскалации с США

Производитель AirPods заявил, что поставщики Apple пытаются покинуть Китай, чтобы предотвратить последствия эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Производитель AirPods GoerTek является одним из многих производителей, исследующих страны за пределами Китая, сегодня производящего основную массу мировых гаджетов от iPhone до PlayStation.

"GoerTek инвестирует начальные 280 миллионов долларов в новый завод во Вьетнаме, к тому же рассматривает расширение в Индии", - сказал замглавы компании Казуйоси Йошинага.

Исполнительный директор, контролирующий вьетнамские операции GoerTek, заявил, что американские технологические компании в частности настаивали на том, чтобы такие производители, как GoerTek, исследовали альтернативные места для дальнейшей работы.

Йошинага также добавил, что начиная с прошлого месяца многие люди со стороны клиентов посещают их почти каждый день, спрашивая, когда можно будет уехать из Китая.

По данным издания, 9 из 10 важнейших поставщиков Apple, возможно, готовят масштабные переезды в такие страны как Индия. По оценкам Bloomberg Intelligence, может потребоваться восемь лет, чтобы перенести только 10% мощностей Apple за пределы Китая.