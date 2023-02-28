Производители продукции Apple хотят выйти из Китая на фоне эскалации с США
Производитель AirPods заявил, что поставщики Apple пытаются покинуть Китай, чтобы предотвратить последствия эскалации напряженности между Пекином и Вашингтоном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Производитель AirPods GoerTek является одним из многих производителей, исследующих страны за пределами Китая, сегодня производящего основную массу мировых гаджетов от iPhone до PlayStation.
"GoerTek инвестирует начальные 280 миллионов долларов в новый завод во Вьетнаме, к тому же рассматривает расширение в Индии", - сказал замглавы компании Казуйоси Йошинага.
Исполнительный директор, контролирующий вьетнамские операции GoerTek, заявил, что американские технологические компании в частности настаивали на том, чтобы такие производители, как GoerTek, исследовали альтернативные места для дальнейшей работы.
Йошинага также добавил, что начиная с прошлого месяца многие люди со стороны клиентов посещают их почти каждый день, спрашивая, когда можно будет уехать из Китая.
По данным издания, 9 из 10 важнейших поставщиков Apple, возможно, готовят масштабные переезды в такие страны как Индия. По оценкам Bloomberg Intelligence, может потребоваться восемь лет, чтобы перенести только 10% мощностей Apple за пределы Китая.
Однако руководитель GoerTek утверждает, что это пройдет гораздо быстрее.
Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наносить удар по китайским компаниям в случае поставки оружия России.
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