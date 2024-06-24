Производители продуктов за год подняли цены на 10%: что подорожало больше всего

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 11,0%, в том числе в пределах Украины – на 8,1%, за пределы Украины – на 18,6%.

Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 17,9%, в том числе внутри Украины – на 18,2% и производстве молочных продуктов – на 12,9%, в т.ч. внутри Украины – на 12,2%.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в мае 2024 г. выросли на 3,3%. Годовая инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в апреле.