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Производители продуктов за год подняли цены на 10%: что подорожало больше всего

Фото: производители отняли цены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оптовые цены производителей промышленной продукции в мае 2024 года по сравнению с маем прошлого года выросли на 14,8%. Цены в пределах Украины выросли на 17,0%, за пределы Украины – на 4,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

По данным статистического ведомства, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены выросли на 11,0%, в том числе в пределах Украины – на 8,1%, за пределы Украины – на 18,6%.

Больше всего выросли цены в производстве мяса – на 17,9%, в том числе внутри Украины – на 18,2% и производстве молочных продуктов – на 12,9%, в т.ч. внутри Украины – на 12,2%.

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в мае 2024 г. выросли на 3,3%. Годовая инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в апреле.

НБУ прогнозирует ускорение инфляции в Украине в ближайшее время. Такая ценовая динамика будет определяться, прежде всего, сохранением давления на расходы бизнеса в условиях войны, вероятно, несколько более низкими урожаями после прошлогодних рекордов, переносом на цены роста заработных плат относительно высокими темпами, а также повышением тарифов на электроэнергию.

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Государственная служба статистикиИнфляция в Украине