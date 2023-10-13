Производитель высокоточных бомб GLSDB на пути к поставке их Украине, - СМИ

Компания Boeing/Saab находится на пути к поставке Украине дальнобойных бомб GLSDB.
Об этом заявил старший директор по бизнесу компании Boeing Джим Лири, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Defense.
Отмечается, что Boeing/Saab находится на пути к поставке первых наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Украине.
Также украинские военные должны получить соответствующие пусковые установки.
Больше никакой дополнительной информации от производителя бомб не поступило.
Бомбы наземного базирования малого диаметра (GLSDB) Украина получит не раньше осени.
Об этом говорила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер в Конгрессе 22 июня.
По словам Купер, задержки связаны с проблемами разработки и производства.
Дальнобойная крылатая бомба способна поразить цель на расстоянии в 150 километров. Снаряд является экспериментальным гибридом, который сочетает в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.
Характеристики бомбы:
В феврале США объявили о пакете помощи Украине в размере 2,2 млрд долларов. Среди прочего Украина должна получить дальнобойные бомбы GLSDB . Однако в Пентагоне отмечают, что развертывание этих ракет на поле боя займет много месяцев.
Также Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики показывал видео, как работает ракета GLSDB.
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