Производитель спецформы для ВСУ из Сумской области заявил о давлении на предприятие

Сумская компания "Шервул", которая с начала полномасштабного вторжения частично перепрофилировала производство и отшивает сейчас спецформу для ВСУ и Нацгвардии, заявила о давлении со стороны силовиков.

Как говорится в сообщении, на производителя открыли производство якобы из-за неуплаты налогов. Основанием стали 100 млн. гривен, которые предприятие получило на свои корпоративные счета из госбюджета в качестве налогового возмещения.

По словам топ-менеджера компании, их безосновательно пытаются "привязать" к делу, которое с 2020-2021 годов вела в Киеве Генпрокуратура совместно с Нацполицией. В производстве фигурировали конвертационные центры и фирмы, занимавшиеся махинациями с обналичиванием - ни с одной из них "Шервул" не был связан.

22 декабря 2022 года в Печерский райсуд поступило ходатайство об аресте имущества фирмы в уголовном производстве от 29 сентября. Инициатором представления был Игорь Черный. В январе 2023 все счета компании были арестованы на основании определения следственного судьи Печерского районного суда г. Киева.

"Эта фамилия (прокурора, - ред.) нам достаточно давно известно, потому что в 2019 году по представлению указанного прокурора на нас был осуществлен фактически рейдерский захват. Потому что были заблокированы все счета, в том числе и счета, с которых производилась выплата заработных плат всем работникам, уплачивались налоги... Я подчеркиваю, что схема является не единичной. Она работает в пользу карманов некоторых не совсем честных прокуроров.Тут четко все прослеживается. Сначала блокируется деятельность предприятия, а уже потом пытаются, так сказать, "решить" это вопрос, и предлагают не совсем законный метод", - говорит адвокат "Шервула" Евгений Страшок.

Действия правоохранителей, начавших производство против компании, – ничто иное, как целенаправленное давление на бизнес, считает адвокат компании.

"Изучив материалы, которые поступали при рассмотрении ходатайства, мы выяснили, что единственное доказательство причастности нашей компании якобы уклонения от уплаты налогов, является рапорт непосредственного сотрудника стратегических расследований (Черный, - ред.), где он отмечает свои предположения. О доказательствах, объективных в материалах дела нами найдено не было", - добавил Страшок.

Стоит отметить, что адвокаты компании уже выиграли апелляцию – суд своим решением разблокировал корпоративные счета предприятия. В определении, где отменяется арест счетов, апелляционный суд также отразил противоправность решения прокуратуры.