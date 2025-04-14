Производитель ракет Storm Shadow столкнулся с трудностями, - FT

За последние три года концерн вложил значительные средства в новое оборудование и добавил сотни рабочих, чтобы ускорить выпуск продукции на фоне высокого спроса, который поднял заказы до рекордного уровня.

MBDA вышел на путь удвоения производства в 2025 году по сравнению с 2023 годом. Однако концерн не способен быстро расширить производство из-за неэффективности производственных процессов и сложностями с цепочками поставок. Портфель заказов MBDA вырос до 37 млрд евро, и для его выполнения при нынешних темпах потребуется около семи лет.

Генеральный директор Эрик Беранже заявил, что группе предстоит сделать больше для адаптации к экономике военного времени, в которой скорость и объемы впервые за десятилетия стали решающими.

"Нам нужно стать гораздо более индустриальными, если можно так выразиться, чтобы справиться с трудностями" наращивания производства, сказал он Financial Times.

Три акционера

MBDA столкнулась с сильным давлением со стороны французских военных, требующих быстрее поставлять свои дальнобойные ракеты Aster. Однако сложный процесс производства Aster является показательным примером. Незаконченное оружие перевозится через Альпы между Францией и Италией несколько раз для разных этапов производства, что добавляет месяцы при незначительной промышленной выгоде.

Такие проблемы было бы "довольно легко решить", если бы MBDA была обычной компанией, сказал Беранже. Но для трансграничной оборонной группы, которой нужно было сбалансировать интересы своих акционеров - Airbus и британская BAE Systems владеют по 37,5%, а итальянская Leonardo - 25%, - а также военных, которым она служит, это гораздо сложнее.

Однако предложение, выдвинутое в прошлом году Беранже, по упрощению производственного следа было отклонено Францией, которая увидела в реорганизации угрозу своему лидерству в группе.

MBDA, задуманная как франко-британское сотрудничество в 1996 году, к которому в 2001 году присоединилась Италия, по-прежнему выделяется как одна из немногих успешных трансграничных оборонных компаний Европы в регионе, который остается раздробленным национальными игроками. Она производит некоторые из самых востребованных в мире ракет и конкурирует с американскими группами RTX и Lockheed Martin.

MBDA планирует инвестировать 2,4 млрд евро в период с 2023 по 2028 год для увеличения производства, и Беранже заявил, что при необходимости эта сумма может быть увеличена.

Самая сложная ракета

В Бурже основное внимание уделялось увеличению производства Aster. Ракета, состоящая из 10 000 компонентов, от титановых крыльев до высокопроизводительных компьютерных чипов, является одним из самых сложных видов оружия, производимых MBDA.

Один из сотрудников компании признал, что Aster была задумана, когда никто не думал, что понадобятся массовые партии, поэтому у сложности не было недостатков.

MBDA сократила время производства Aster с более чем трех лет в 2022 году до чуть более двух лет и намерена пойти дальше. Прогресс был лучше в отношении меньших, более простых ракет Mistral и Akeron.