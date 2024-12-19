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Производитель iPhone может приобрести Nissan, - WSJ

Фото: производитель iPhone может приобрести Nissan (nissanmanufacturing.com)
Автор: Константин Широкун

Тайваньская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим производителем iPhone в мире, может купить японского автопроизводителя Nissan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

По данным СМИ, если сделка состоится, оказавшийся в затруднительном положении Nissan получит сильного инвестора, а у Foxconn появится доступ к компетенциям и заводам японцев. Вероятно, это приблизит тайваньскую компанию к выпуску собственных электромобилей.

В 2022 году Foxconn показала сразу два автомобиля под дочерней маркой Foxtron. Кроссовер и пикап получили названия по типу Tesla - Model B и Model V соответственно. За внешность кроссовера отвечала итальянская Pininfarina. Никаких подробностей, кроме запаса хода, варьирующегося от 420 до 450 километров, производитель не раскрыл.

Что касается Nissan, то положение его плачевное: инсайдеры пророчат автогиганту крах уже через 12-14 месяцев. Выжить ему удастся только если найдется якорный инвестор. На фоне кризиса начались переговоры о слиянии с Honda, которую экс-глава Nissan Карлос Гон подозревал в желании поглотить конкурента. Уже в ближайшие недели, как полагают японские СМИ, стороны объявят о подписании меморандума о взаимопонимании.

 

 

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Автомобильный рынок