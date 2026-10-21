Производитель дронов рассказал о результатах работы частной ПВО в Украине

"Пока публично известно лишь о нескольких успешных примерах создания частной ПВО, преимущественно это крупные государственные и частные корпорации, которые имеют финансовую способность вкладывать в это средства", - отметили в компании.

Сообщается, что их подразделения действительно сбивают враждебные цели. Однако это не массовое явление, измеряемое сотнями случаев в месяц. Пока это единичные примеры успешной инициативы, где есть реальный результат, хотя глобально на общую картину он не влияет.

"На счете "Ночных Шершней" уже более 60 сбитых целей. На общем фоне это дает основания утверждать, что сейчас это самое успешное подразделение частной ПВО в Украине", - добавили в компании.

Кроме того, производитель уверен, что как только ему удастся выйти на серийное производство реактивных перехватчиков беспилотников, эта эффективность возрастет в разы.

Как добавили представители "Диких шершней", в перспективе будет зафиксирована реальная действенность, можно будет масштабировать собственную сеть ПВО настолько, насколько хватит ресурсов.