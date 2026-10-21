RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине

Производитель дронов рассказал о результатах работы частной ПВО в Украине

11:16 21.10.2026 Ср
2 мин
aimg Константин Широкун
Фото: частная ПВО в Украине успешно сбивает реактивные дроны (Getty Images)

Подразделения частной ПВО эффективно уничтожают вражеские дроны, в том числе реактивные "Шахеды". Хотя количество сбитий пока невелико.

Об этом представитель компании "Дикі Шершні" рассказал в интервью РБК-Украина.

"Пока публично известно лишь о нескольких успешных примерах создания частной ПВО, преимущественно это крупные государственные и частные корпорации, которые имеют финансовую способность вкладывать в это средства", - отметили в компании.

Сообщается, что их подразделения действительно сбивают враждебные цели. Однако это не массовое явление, измеряемое сотнями случаев в месяц. Пока это единичные примеры успешной инициативы, где есть реальный результат, хотя глобально на общую картину он не влияет.

"На счете "Ночных Шершней" уже более 60 сбитых целей. На общем фоне это дает основания утверждать, что сейчас это самое успешное подразделение частной ПВО в Украине", - добавили в компании.

Кроме того, производитель уверен, что как только ему удастся выйти на серийное производство реактивных перехватчиков беспилотников, эта эффективность возрастет в разы.

Как добавили представители "Диких шершней", в перспективе будет зафиксирована реальная действенность, можно будет масштабировать собственную сеть ПВО настолько, насколько хватит ресурсов.

Напомним, ранее в Минобороны впервые сообщили об успешных результатах работы частных подразделений ПВО, которые уже начали выполнять боевые задания.

Кроме того, частная ПВО впервые сбила реактивный "Шахед", летевший на скорости более 400 км в час. Это произошло в небе над Харьковской областью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВторжение России в Украину