Производитель дронов рассказал о новом FPV на оптоволокне: летит на 30 км

Характеристики Deadliner Q15-30

Дрон способен выполнять миссии на расстоянии до 30 км и нести полезную нагрузку до 3 кг. Время полета составляет не менее 30 минут, крейсерская скорость – 65 км/ч, максимальная – 110 км/ч.

Камера с дневной и тепловой съемкой позволяет применять дрон круглосуточно, а выбор аналоговой или цифровой конфигурации видеоканала позволяет адаптировать модель под конкретные задачи подразделения.

Читайте также: Эксперт рассказал о характеристиках "Дань-Т": что известно о дешевой ракете для истощения ПВО

Кодификация открывает путь на Brave1 и DOT-Chain

Кодификация Deadliner Q15-30 означает, что дрон можно будет закупать для Сил обороны через государственные площадки Brave1 Market и DOT-Chain – ожидается, что заказ станет возможным в ближайшие недели.

"Сейчас работаем над кодификацией моделей Deadliner с дальностью 35 и 40 км, чтобы дать подразделениям более широкий выбор дронов для разных боевых задач", - сообщил представитель Stellarion.