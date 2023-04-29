Производитель "Байрактаров" анонсировал серийное производство нового беспилотника

В последние годы компания Baykar приобрела известность на международном уровне благодаря легкому беспилотнику TB-2, который использовался в Украине, Азербайджане и Северной Африке и имел огромный экспортный успех, в результате чего фирма стала одним из крупнейших турецких экспортеров оборонной продукции.

Беспилотник под названием Kizilelma расширяет ассортимент продукции компании от медленных штурмовых дронов до быстрых и маневренных автономных дронов, которые работают вместе с истребителями.

"Он спроектирован как высокоавтономная боевая машина класса "воздух-воздух", конечно же, под контролем человека", - сказал Байрактар, руководивший разработкой 15-метрового БПЛА с реактивным двигателем.

Baykar планирует начать производство небольшими партиями в следующем году. Kizilelma совершила свой первый полет в декабре и в этом месяце начала летные испытания с другими беспилотниками Baykar. БПЛА готов начать испытательные полеты вместе с пилотируемыми самолетами.

Байрактар, который женат на дочери президента Турции Тайипа Эрдогана, выступил в кулуарах аэрокосмического и технологического фестиваля, организованного его собственным фондом. Высококлассные военные проекты занимали видное место в предвыборной кампании Эрдогана.