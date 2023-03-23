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Ущерб на 12 млн гривен. В Черниговской области обнаружили нелегальное производство дизтоплива

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Черниговская область, Четверг 23 марта 2023 14:53
Ущерб на 12 млн гривен. В Черниговской области обнаружили нелегальное производство дизтоплива Фото: пограничники обнаружили нелегальное производство дизтоплива (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Пограничники Черниговской области разоблачили нелегальное производство низкокачественной солярки. Злоумышленники своими действиями нанесли ущерб государству более чем на 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу

В ходе расследования установлено, что дизельный суррогат нелегально производили на предприятии нефтеперерабатывающего сектора путем добавления к нефтепродуктам различных растворителей. Произведенную продукцию продавали за наличные деньги через сеть незаконных АЗС.

Как сообщается, из-за уклонения от уплаты акцизного налога фигуранты схемы наносили государству ущерб более чем на 12 миллионов гривен. В рамках расследования были проведены обыски в пяти местах накопления и сбыта фальсифицированного горючего. В ходе следственных действий правоохранители изъяли более тысячи тонн дизтоплива, образцы направили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 204 УК Украины, злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что предпринимателей в Полтавской области разоблачили на миллионном ущербе при закупке зерна.

Также в Киеве продавали лекарства-подделки для онкобольных. Их завозили в Украину как "гуманитарку". Служба безопасности нашла у преступников 40 коробов фальсификата на сумму более 50 млн гривен.

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