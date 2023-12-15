Производили БПЛА для переправки сигарет в страны ЕС. На Волыни разоблачили контрабандистов

По данным МВД, у фигурантов обнаружили и изъяли мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолет" и "Квадрокоптер", тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки, более 2 тысяч пачек контрафактных табачных изделий, гаджеты и черные записи.

Фото: на Волыни контрабандисты производили БПЛА для переправки сигарет в страны ЕС (t.me/mvs_ukraine)

На одном из адресов разоблачили цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Изъятые БПЛА планируют передать подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачу в составе Сил обороны Украины. Также изучают возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности в противодействии вражеским войскам.

Криминализация контрабанды в Украине

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект №5420 по криминализации контрабанды. В частности, была принята редакция Комитета с правками на которых настаивал бизнес.

Законопроект поддержали 248 народных депутатов.

Среди правок, на которых настаивал бизнес: