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Производили БПЛА для переправки сигарет в страны ЕС. На Волыни разоблачили контрабандистов

Фото: на Волыни контрабандисты производили БПЛА для переправки сигарет в страны ЕС (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Татьяна Степанова

На Волыни пограничники разоблачили контрабандистов, которые производили беспилотники, чтобы незаконно переправлять сигареты в страны Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел Украины.

По данным МВД, у фигурантов обнаружили и изъяли мотодельтаплан, 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Самолет" и "Квадрокоптер", тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки, более 2 тысяч пачек контрафактных табачных изделий, гаджеты и черные записи.

 

Фото: на Волыни контрабандисты производили БПЛА для переправки сигарет в страны ЕС (t.me/mvs_ukraine)

На одном из адресов разоблачили цех с полным циклом производства беспилотных летательных аппаратов, в частности линию 3D-принтеров, которые печатали комплектующие к беспилотникам.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Изъятые БПЛА планируют передать подразделениям Госпогранслужбы, выполняющим задачу в составе Сил обороны Украины. Также изучают возможность использования навыков лиц, причастных к противоправной деятельности в противодействии вражеским войскам.

Криминализация контрабанды в Украине

Напомним, недавно Верховная Рада приняла законопроект №5420 по криминализации контрабанды. В частности, была принята редакция Комитета с правками на которых настаивал бизнес.

Законопроект поддержали 248 народных депутатов.

Среди правок, на которых настаивал бизнес:

  • пороги для товарной контрабанды предлагается поднять в 5 раз;
  • пороги для подакцизных приподнять в 2 раза;
  • вступление в силу товарной откладывается до середины 2024 года;
  • учтено настаивание относительно указания умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления;
  • существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями. Они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством и оказывать влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

 

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