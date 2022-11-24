Армянская диаспора пытается перетянуть внимание из Украины на Карабах, - эксперт

"На политическом фронте Франции идет создание такого амплуа жертвы для Армении в Карабахском конфликте в Азербайджане. Азербайджан подается как определенный аналог действий РФ в Украине. Это абсолютно не соответствует той реальности, которая существует ни в исторической ретроспективе, а не в международном праве", - объясняет Чаленко.

По его мнению, краткий экскурс в историю проблемы демонстрирует, что именно Армения, вдохновленная и поддерживаемая россиянами, в свое время пыталась захватить Карабах, при этом не гнушаясь ракетными обстрелами мирных городов с использованием российских ракет.

"Французский сенат принял довольно противоречивую и абсолютно недемократическую резолюцию, где требует наложить эмбарго против Азербайджана в отношении нефти, газа и, соответственно, пытается дать все ресурсы, которые сегодня идут, в том числе на поддержку Украины в войне с Россией, в поддержку армянского сепаратизма", - добавляет эксперт.

Резолюция, вдохновленная почти миллионной армянской диаспорой во Франции, противоречит не только интересам Украины, но и самому Евросоюзу, поскольку все источники углеводородов, которыми планируют заместить российские нефть на газ расположены именно в Азербайджане. Эта страна в перспективе является стратегическим партнером ЕС в энергетической отрасли.

Таким образом, попытки французских сенаторов перевести внимание с проблем Украины на Армению несут риски для самой Европы. А заинтересованы в таком развитии событий только Ереван и Москва.

"Мы видим, насколько мощно сейчас представлен французский бизнес в России, не желающий покидать страну-агрессора и желающий возобновить отношения, как это было business as usual, как это было до широкомасштабной войны с Украиной", - объясняет Чаленко.